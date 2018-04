Harvey Weinstein kiistää lähes kaiken naisten kertoman

Miramax-elokuvastudion perustaja Harvey Weinstein on ehkä kuuluisin #metoo-kampanjassa syytetty mies.

Tiina Vuorimäki

Ulkolinja: Weinsterin vastaan #metoo

★★★ Miten paljon onkaan muuttunut parissa vuodessa! Kun The New York Times julkaisi vuonna 2015 jutun Ambra Battilana Gutierrezista, joka syytti tuottaja Harvey Weinsteinia kourimisesta. Nuori nainen joutui liki julkisen lynkkaamisen kohteeksi.

Vuoden 2017 lopulla tunnetuksi noussut #metoo-kampanja on levinnyt Yhdysvalloista moniin maihin. Naisten kokemaa häirintää ja seksuaalista ahdistelua julkisuuteen tuova kampanja on paljastanut etenkin elokuva-alan vääristynyttä vallankäyttöä. Näin on käynyt myös Suomessa. #metoo on näyttänyt, kuinka laajaa häirintä on.

BBC:n dokumentti Weinstein: The Inside Story keskittyy amerikkalaiseen elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin tapaukseen. Hän on yksi kuuluisimmista paljastuneista. Häntä epäillään kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä, jopa raiskauksista. Weinstein on ilmeisesti kohdellut naisia kaltoin jo uransa alkuajoista lähtien.



Dokumentin rakenne on hieman tylsä. Liki tunnin kestävässä ohjelmassa näyttelijät ja mallit kertovat kohtelustaan osin pöyristyttäviä asioita. Seuraavaksi ruutuun ilmestyy teksti tai kertojaääni sanoo hieman erilaisin versioin saman asian: Weinstein kiistää tiedot.

Weinsteinin käytöksestä liikkui huhuja jo ennen #metoo-kampanjaa ja Gutierrezia. Esimerkiksi Oscar-gaalassa vuonna 2013 juontaja Seth MacFarlane viittasi Weinsteinin epäasialliseen käytökseen.

