Hetkinen: Silmät vaativat tekemistä

Tiina Vuorimäki

Kun lötkähdän sohvalle katselemaan televisiota tai puhelimen näyttöä, tuntuu että teen jotain. Kun losahdan samalle sohvalle kuuntelemaan radiota, ilmassa on laiskottelun hajua.

Kuunteleminen on vaikeaa ilman, että silmillekin on puuhaa.

Radiota on luontevaa kuunnella autoa ajaessa, bussissa istuessa, tiskikonetta täyttäessä tai kutoessa. Tekemistä on silmille ja käsille, mutta television katselun perusteella arvelen, että silmien osuus on oleellinen.

Telkkarin ääressä ei ole mitään tarvetta värkätä jotain käsillä.

Katselun ylivoimaisuus ei liity siihen, etteivät ohjelmat toimisi ilman liikkuvaa kuvaa.

Radiossa on hyviä tiedeohjelmia, kuunnelmia ja paljon muuta. Monet televisio-ohjelmat eivät suuremmin kärsi, jos niitä kuuntelee toisesta huoneesta.