Hunnutettu tähti astuu esiin takavasemmalta

Saudiarabialainen Hissa Hilal (vas.) selvitti tiensä runouskilpailun finaaliin ainoana naisena ja asettui samalla alttiiksi kovalle kritiikille.

Silja Aitoaho

Doc: Runoutta burkan poimussa

Yle Teema & Fem klo 22.00

★★★★★ Kuinka paljon lopulta tiedämme siitä, millaista on naisen elämä Saudi-Arabiassa? Sitä onnistuu kuvaamaan saksalaisohjaajien Stephanie Brockhausin ja Andy Wolffin taidokas dokumentti.

Se on yhtä aikaa kaunista ja hämmentävää katsottavaa. Se on visuaalinen, hieno ja koskettava kuvaus saudiarabialaisesta naisesta ja saudiarabialaisesta yhteiskunnasta ja sen muutoksesta. Ennen kaikkea se on kuvaus rohkeudesta. Samalla dokumentti onnistuu näyttämään jotain sellaista, jonka olemassaolosta ei tiennyt mitään.

Saudiarabialainen Hissa Hilal päättää todistaa, että myös nainen voi osallistua Abu Dhabissa pidettävään television runouskilpailuun, joka on Arabian niemimaalla yhtä suosittu kuin länsimaiden Idols-kilpailut.

Se on häneltä todella poikkeuksellinen päätös, sillä Saudi-Arabiassa naisen paikka ei ole katseiden kohteena, vaan tiukasti hunnun takana, miesten valvonnan alaisuudessa.

Mutta Hissa Hilal on poikkeuksellinen nainen ja ennen kaikkea lahjas runoilija. Muut kilpailijat ovat miehiä, ja Hilal saapuu lavalle vasta kaukana heidän jälkeensä, hunnutettuna. On pysäyttävä hetki, kun hän lukee runonsa, joissa rohkenee arvostella patriarkaalista yhteiskuntajärjestystä ja ääri-islamismia.

Hilal etenee aina finaaliin asti, mutta samalla hän asettui alttiiksi kovalle kritiikille ja jopa tappouhkauksille.