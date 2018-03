Iranilaisohjaaja tarttuu taksinrattiin ja uhmaa filmauskieltoa

Iranilainen ohjaaja Jafar Panahi ajaa taksia ja kuvaa dokumentaarisella otteella Teheranin asukkaita. Taxi Teheran on palkittu Berliinin Kultaisella karhulla vuonna 2015.

★★★★ Iranilaisissa elokuvissa on ajeltu autoilla niin kauan ja hartaasti, etten ainakaan minä kaivannut enää yhtäkään kilometriä lisää. Ja juuri siinä lajissa Jafar Panahi onnistui yllättämään. Rohkea ohjaaja uhmasi filmauskieltoa ja teki puolidokumentaarisen elokuvan, jossa kiertää itse taksikuskina pääkaupungin kaduilla. Satunnaisten matkustajien kanssa viriää vilkkaita, kriittisiä ja hauskojakin kohtaamisia. Ensiesitys. (Iran 2015)

Yle Teema & Fem keskiviikko 28.3. klo 22.00

tekivät vieläkin epätoivoisemman komedian. Tarina raskaaksi hankkiutuvasta hedelmöitystutkijasta konttaa vitseissään ja sortuu jankutukseen. Kiinnostavaa on kuitenkin huomata elokuvan piilofeminismi: naisten raskausaika otetaan usein itsestäänselvyytenä, mutta kun mies lähti hommaan, uskallettiin asialle panna vain toimintasankarien ykkönen. (USA 1994)

TV5 keskiviikko 28.3. klo 21.00

The Giver

★★ Tuhon jälkeen eletään koleassa järkiyhteiskunnassa, josta rakkaus, historia, tuska ja muut värikkäät asiat on siivottu näkymättömiin. Niin on ikävä kyllä Philip Noycen harhailevasta tieteisdraamastakin. Brenton Thwaites on nuorukainen, joka valitaan muistojen taakkaa kantamaan. Konkarit Jeff Bridges ja Meryl Streep nuokkuvat mukana, yleisen harmauden hengessä. Elokuva pohjautuu Lois Lowryn kehuttuun kirjaan. (USA 2014)

Hero keskiviikko 28.3. klo 21.00