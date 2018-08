Isä on karhea kuin hiekkapaperi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Gary (Tye Sheridan) on Joe-elokuvan tärkein hahmo. Hän on poika, jolla on hulttioisä.

