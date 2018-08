Jussi Eskola selostaa kotonakin

Selostuskopista näkee hyvin, mutta yleensä niissä on ahdasta, kertoo Lappeenrannan yleisurheilun GP-kilpailut selostava Jussi Eskola.

Tiina Vuorimäki

Urheiluselostajan pahin painajainen on, että olisi ihan pihalla kilpailusta – koko ajan. Parasta on, kun kilpailu menee jännittäväksi, tulostaso on kova tai suomalainen urheilija pärjää kansainvälisessä kisassa.

– Kaikki kilpailut vievät mennessään ainakin minut, sanoo Jussi Eskola.

Hän selostaa Kimmo Porttilan kanssa yleisurheilun GP-sarjan finaalin Lappeenrannasta Kimpisen kentältä. Kyseessä on yleisurheilun kotimaisen pääkilpasarjan päätöstapahtuma. Ennen Lappeenrantaa suomalaishuiput ovat kisanneet EM-kilpailuissa Berliinissä, jossa menestys oli kehno.

Kynä ja paperi ovat tärkeitä Eskolan valmistautumisessa. Kun hän saa kilpailun lähtölistat käsiinsä, hän kirjoittaa niihin muistiin huomioita urheilijasta, vaikka listoja ei ehdi lähetyksessä juuri lukea. Taustat ja huomiot ovat muistissa paperisissa muistikirjoissa.

– Kun kilpailu on ohi, heitän muistiinpanojani täynnä olevat listat roskakoriin, Eskola sanoo.

Kysymykseen, saako selostaja ottaa kantaa urheilijan suoritukseen, Eskolalla on selkeä kanta: kyllä saa.

Eskolan mielestä se vaatii rohkeutta, mutta jos näkee selvästi, että jokin osa-alue ei mennyt hyvin, sen voi sanoa.

Eskola seuraa urheilua monipuolisesti. Kaikki hiihtolajit ovat suosikkeja, samoin suunnistus ja yleisurheilu, myös moottoriurheilua ja jääkiekkoa tulee seurattua.

– Olen kaikkiruokainen, Eskola sanoo.

Hän tunnustaa, että selostajavaihde on joskus päällä vapaa-ajalla kotonakin.