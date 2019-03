Kaverukset pahassa paikassa

Vuoden parhaan animaatioelokuvan Oscarilla palkittu vauhdikas seikkailu saa alkunsa, kun aiemmista Toy Story -elokuvista tutut sankarit Woody ja Buzz Lightyear päätyvät ystävineen vahingossa päiväkotiin.

Pekka Eronen

Toy Story 3

Nelonen klo 16.55

★★★★★ Pixar on isojen animaatioelokuvien luovin paja, ja Toy Story on sen lippulaiva. Perinteet velvoittivat, joten taso pysyi korkeana myös sarjan kolmososassa. Lee Unkirch ohjasi hurjan seikkailun, jossa cowboy-nukke Woody, astronautti Buzz Lightyear ja kaverit päätyvät lelujen armottomaan loppusijoituspaikkaan, päiväkotiin. Siellä edetään vankilajännärin ja jopa pakolaistarinan ajankohtaisiin asetelmiin. Ja suomea puhutaan. (USA 2010)

Snowtime!

TV5 klo 14.45

★★★ Nyt on ajoitus kohdallaan: täksi viikonlopuksi on luvattu sopivan nuoskaisia lumipallokelejä. Koululaisten lumisotatarinassa on asianmukaisen riehakas meininki, mutta se muistuttaa, ettei leikki saa mennä liian vakavaksi. Vaikkei säästöbudjetin animaatio Toy Storyjen loistolle pärjää, on kaveruus kunniassaan. Alkujaan ranskankielisestä elokuvasta esitetään englantia puhuva versio. Lauluja heläyttelee Celine Dion. (Kanada 2016)

Goodbye Gibraltar

Yle Teema & Fem klo 22.55

★★★ Tämä on pieni löytö: Ulrika Bengtsin ohjaama ja Jörn Donnerin tuottama suomenruotsalainen elokuva nuoren parin hääjuhlista ja alkuvaiheen yskähtelyistä. Teattereissa se keräsi aikoinaan 45 katsojaa. Hellen Willberg ja Antti Reini tekevät luontevat pääroolit suhdeselvittelyssä, jossa hyvät tavat lipsahtavat vähän väliä piikittelyksi ja käsirysyksi. Joukkoa jatkavat Bengt Thorson, Tom Wentzel, Sofi Labbart ja Rea Mauranen. (Suomi 1993)