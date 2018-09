Kohtalovuosien siistimpi painos

Dollari-Hannan elämää sävyttävät haaveet ja nöyryytykset, häpeä ja petollisuus, katkeruus ja sovitus. Kuvassa Ida, Hannan tytär (Joanna Wingren) ja Dollari-Hanna (Birthe Wingren).

Colorado Avenue

Yle Teema & Fem klo 22.45

★★★ Päivänpaisteinen Strömsö ei ole kaukana maisemista, joissa Claes Olssonin elokuvassa liikutaan. Olisiko sieltä tarttunut ylimääräistä siisteyttä maakuntakronikkaan? Lars Sundin romaanien pohjalta tutustutaan ruotsinkieliseen Pohjanmaahan. Birthe Wingren on Amerikan kokenut Dollari-Hanna, Peter Kanerva poika Otto, joka kokee itsenäistymisen ja kieltolain kuohut. Sopivasti eeppisestä musiikista vastasi Yari. (Suomi 2007)

After the Sunset – keikka Bahamalla

Sub klo 21.00

★★★ Pierce Brosnan ei pyöri tänään vain kesän pakollisessa James Bond -uusinnassa. Brett Rattnerin rikoskomediassa hän on mestarivaras, joka kumppaninsa Salma Hayekin kanssa on päätynyt Bahaman paratiisimaisemiin. FBI-agentti Woody Harrelson ei usko, että pariskunta on siirtynyt lopullisesti eläkkeelle. Kissan ja hiirten välistä kisaa harrastetaan niin raukeasti kuin anteliaan auringon alla sopiikin. (USA 2004)

Erin Brockovich

TV5 klo 21.00

★★★★ Tätä luontevan arkista sankaritarinaa kelpaa seurata vaikka uusintana. Steven Soderbergh kertoo tositapahtumien pohjalta eronneesta, peruskoulun käyneestä yksinhuoltajaäidistä, joka puhuu itselleen työpaikan arvostetusta lakiasiain toimistosta. Julia Roberts vetää farkkuhametta päälle, kulmia kurttuun ja mattoa rötösherrojen alta. Albert Finney ehti vanhoilla päivillään firman isällistä pomoa esittämään. (USA 2000)