Kolme syytä katsoa: Suomen rojalistien rojalisti

Seksologi ja rojalisti Markku Ellala Sastamalasta on yksi illan Perjantai-ohjelman vieraista.

Tuulia Viitanen

1 Tänään Perjantain teemana on: Mihin tarvitsemme arjen jumalia? Vieraina ovat muusikot Petra Gargano ja Mikko Harju, rojalisti Markku Ellala ja tutkija Janne Poikolainen. Ohjelmatiedon ehdoton ykkösnimi on Markku Ellala – Suomen rojalistien rojalisti. Sastamalassa vanhassa puukoulussa asuva mies, joka on sisustanut koulusta Villa Royalin, kuninkaallisen palatsin.

2 Ellala järjesti elokuussa Sastamalan Wanhat talot -tapahtuman, johon odotteli vieraita noin 2000. Hänen lukaaliaan tuli kuitenkin hämmästelemään 5600 ihmistä. Kun Ellala avasi talonsa ovet, hän sai suosionosoitukset kuin kuningas konsanaan. Nyt tämä hahmo on tv-ruudussa. Millaisen kuninkaallisen tuulahduksen hän tuokaan töllön tuijottajille?

3 Jos et tiennyt, Ellala on myös seksologi. Mitä hän kertoo Perjantaissa tästä ammatistaan, etenkin, kun teemana on arjen jumalat? Jään odottamaan.