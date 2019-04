Kolme syytä katsoa: Vahva panostus naisten MM-jääkiekkoon

Yle näyttää kaikki Suomen ottelut suorana jääkiekon naisten MM-kilpailuista. Kisat järjestetään Suomessa.

Tapio Neva

1 Naisten jääkiekko on Suomessa – ja myös maailmalla – marginaalilaji. Naisten liigan runkosarjan otteluissa oli viime kaudella keskimäärin 76 katsojaa. Yle tekee Suomessa järjestettävistä MM-kisoista kuitenkin tapahtuman. Yle näyttää kaikki Suomen ottelut suorana ja tekee naisjääkiekosta hetkeksi puheenaiheen.

2 Suomalainen urheilumenestys alkaa olla katoavaa kansanperinnettä, mutta naisten MM-kisoissa menestys on todennäköistä. MM-kisat on järjestetty kautta aikojen kahdeksantoista kertaa. Joka kerta finaalissa ovat olleet vastakkain Kanada ja Yhdysvallat, ja Suomi on pelannut pronssiottelussa. Kaksitoista kertaa Suomi on saavuttanut pronssia, kuusi kertaa sijoitus on ollut neljäs.

3 Jääkiekko on tutkitusti Suomen seuratuin laji. Miesten jääkiekon näkyvyydessä kasvun rajat ovat tulleet vastaan, mutta nyt laji hakee kasvua naisten puolelta.