Koskettava tarina riistosta ja vapaudesta

Kurjien päähenkilöitä ovat Jean Valjean (Dominic West), Fantine (Lily Collins), Cosette (Mailow Defoy) ja Javert (David Oyelowo).

Riikka Happonen

Les Misérables – Kurjat

TV1 klo 22.00

★★★★ Victor Hugon romaaniin perustuva uusi tv-sarja on nannaa kaikille epookin, historian ja rappioromantiikan ystäville.

Vaikka ranskalaisen kirjailijan mestariteos on monelle muutaman vuoden takaisesta musikaalielokuvasta ja teatterilavoilta tuttu, kestää BBC:n kuusiosainen sarja silti kriittisen katselun.

On oikeastaan vain mukavaa vaihtelua, kun nyt voi keskittyä musiikin sijaan itse tarinaan. Hugon alkuperäinen teksti voimakkaine kontrasteineen nousee tässä versiossa selkeämmin esiin.

The Affair -sarjan itseriittoisena kirjailijana viimeksi muistettu Dominic West tekee nyt tyystin toisenlaisen roolisuorituksen rangaistusvanki Jean Valjeanina. Tulkinta pormestariksi nousevasta entisestä pikkurikollisesta on kyllä yhtä fyysinen, mutta henkinen lataus on huomattavasti suurempi.

Katsojan sydäntä kylmää, kun armoton poliisitarkastaja Javert (David Oyelowo) lähtee Valjeanin perään ikuiselle kostoretkelleen. Ja miten tässä kaikessa käy suloiselle pikku Cosettelle? Tämä kasvaa sarjan aikana niin, että häntä näyttelee peräti kolme eri henkilöä.

Ranskan vallankumouksen vuosiin sijoittuva tarina mielivallasta, riistosta ja alistamisesta tuntuu yhä yllättävän ajankohtaiselta. Siinä kantaa kirkkaana toive henkisestä vapautumisesta.

Laadun takaavat House of Card -sarjan ohjaaja Tom Shankland ja Sota ja rauha -minisarjan käsikirjoittaja Andrew Davies.