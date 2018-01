Kyyneleet valuvat sairaalassa ja kotisohvalla

Jännittää, sillä 17-vuotias Roosa on menossa isoon selkäleikkaukseen. Äiti lohduttaa häntä ennen skolioosileikkauksen alkua.

Tiina Vuorimäki

Elossa24h

TV1 klo 20.00

Eihän tällaista ohjelmaa voi itkemättä katsoa, vaikka yrittäisikin. Erityisesti lapset ja nuoret nostavat tunteita pintaan, vaikka kaikki tapaukset ovat mielenkiintoisia.

Sotesotkut eivät tässä ohjelmasarjassa näy. Mielessä ne kyllä käyvät, vaikka Elossa24h ei puutukaan terveydenhuollon ongelmiin ja vaikeuksiin. Ohjelma keskittyy potilaisiin ja terveydenhuollon työntekijöiden ponnisteluihin ihmisten auttamiseksi. Me katsojat saamme monenlaista tietoa.

Ammattitaito näkyy rauhallisuutena. Myös potilaiden ja omaisten käytös on hillittyä. Kun 10-vuotiaan Viljon äiti kuulee, että syöpäkasvainta ei enää ole, hän ei hypi eikä kilju riemusta. Silti välittyy, että helpotus on valtava. Poikakin on rauhallinen. Hän toivoo pääsevänsä jälleen pelaamaan. Draamaa on riittävästi ilman suurieleisyyttäkin.

Yksityiskohtana silmääni pistivät värit. Terveydenhoito on täynnä värikoodeja. Ambulanssit ovat puna-keltaisia ja ensihoitajien työvaatteet ovat punaiset. Helikopterilääkärin vaatteet ovat vihreät. Lääkärihelikopteri taas voimakkaan keltainen. Leikkaussalin värit ovat vihertävän-sininen ja vähän ihmiskehosta tuleva verenpunainen.

Sarjassa on mukana 13 kaupunkia. Tänään alkavat jaksot ovat toista tuotantokautta, sen kaikki seitsemän jaksoa nähdään viikon aikana tästä päivästä ensi sunnuntaihin, joka päivä samaan aikaan kello 20.00.