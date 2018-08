Lempisarjani on pilalla

Marjut Kriikku

Odotin Orange is the new black -sarjan uutta tuotantokautta Netflixillä toiveikkaana. Kun sitten aloin katsoa kuudennen tuotantokauden avausjaksoa, alkoi edellisestä kaudesta tullut pitkittämisen maku maistua suussani saman tien. Juonta eteenpäin viemätön, taiteellisen psykedeelinen alkukohtaus kesti ainakin kymmenen minuuttia eli noin yhdeksän minuuttia liian pitkään. Kelasin eteenpäin. Se on harvinaista kaltaiseltani tunnolliselta katsojalta. Lopulta jätin koko jakson kesken.

Siskollani on joskus tapana katsoa sarjan viimeinen jakso ensimmäisenä tiedustellakseen, kannattaako sarjaa ylipäätään katsoa. Olen moittinut häntä siitä – mitä huijausta! Alan nyt kallistua samaan taktiikkaan, sillä koen, että muuten minä olen se, jota on huijattu katsomaan koko ylipitkitetty sarja.

Alkaessaan Orange is the new black oli jotain uutta ja raikasta. Nyt se on vanha ja eltaantunut.