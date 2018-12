Linnan juhlia kommentoiva Sami Sykkö antaa neljä vinkkiä juhlijoille kotona ja juhlavastaanotolla

Sami Sykkö (keskellä) on Linnassa kahdeksatta kertaa. Ylen juhlalähetyksissä ovat mukana myö Ella Kanninen, JP Rantanen, Susani Mahadura, Anna Keränen, Katja Johansson, Matilda Gyllenberg, Markus Turunen, Tommy Fränti ja Sanna Savikko.

Sauli Niinistön

Jenni Haukion

Tasavallan presidentinja rouvajärjestämällä itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla on teemana ympäristö.

Muotiasiantuntija Sami Sykkö uskoo sen näkyvän asuissa ainakin kierrätysmateriaaleina, vintagena ja pukujen uusiokäyttönä.

Hän itse pukeutuu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle frakkitakkiin, josta on leikattu helmat pois. Kaulaan tulee iso rusetti. Kalvosinnapit ovat kierrätysteeman mukaiset. Jalkaansa Sykkö laittaa vanhat kengät.

– Minun asuni haastaa pukukoodia, mutta jos minä en uskalla, niin kukas sitten, Sykkö pohtii.

Sykkö on kommentoimassa TV1:n Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto -lähetyksessä pukuasiantuntijana. Toinen kommentaattori on Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.

Selostajina ovat Jussi-Pekka Rantanen ja Ella Kanninen.

– Uskon, että jokainen pukeutuu juhliin niin kauniisti kuin pystyy, Sykkö sanoo.

1. vinkki: Kahdet kengät mukaan

Naisten yllä Sykkö odottaa näkevänsä punaista ja vaaleanpunaista väriä sekä isoja ja syväänuurrettuja kaula-aukkoja, jolloin puku voi olla löysempi. Muoti suosii myös kultaa ja hopeaa. Sykkö uskoo kimallusta näkyvän sekä kankaissa että koristeina, paljetteina ja strasseina.

Juhlaan kuuluu usein korkeat korot. Sykkö paljastaa monien käyttämän kikan: juhliin voi ottaa mukaan kahdet kengät, korkeakorkoisemmat alkuillaksi ja loppuiltaa varten matalammat ja mukavammat.

Myös meikki kuuluu juhlaan, mutta meikittömyys ei ole moka.

– Isossa juhlassa jokainen haluaa olla säkenöivimmillään, joten miksi ei käyttäisi meikin suomaa apua, sanoo Sykkö.

Hän kehottaa luottamaan ammattilaisiin sekä kampauksessa että meikkauksessa. He osaavat tehdä oikeita asioita korostavan koko illan kestävän meikin.

2. vinkki: Miehellekin meikkiä

Miesten juhlapukeutuminen on viimeiset sata vuotta ollut yksitotista: mustaa, valkoista ja ehkä pieni ripaus väriä. Viime vuosina on Linnassa alkanut näkyä irtiottoja, esimerkkeinä muun muassa Jani Toivola ja Cheek. Frakille mietitään vaihtoehtoa ja rusetilla on alettu leikitellä.

Sykkö suosittelee miehillekin kevyttä meikkausta, varsinkin jos epäilee päätyvänsä median kuvattavaksi tai mukaan televisiolähteykseen.

– Esimeriksi mineraalipuuteri tasoittaa ihoa hyvin. Kukapa ei haluaisi näyttää hyvältä kuvissa.

3. vinkki: Nauti juhlasta

Isot juhlat jännittävät, mutta silti tilaisuudesta kannattaa aina nauttia. Juhlat eivät ole suoritus, vaan ihana ja harvinanen hetki.

– Kun juhlat alkavat, vedä syvään henkeä ja ajattele, että wau, miten hieno juhla, Sykkö kehottaa.

Vaikka olisi stressannut ennakkoon paljon, itse juhlassa ei kannata hetkeäkään ajatella, että voi kun puku on huono tai kampaus olisi voinut olla parempi.

Linnan juhlat

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto eli kotoisammin Linna juhlat järjestetään vuosittain Suomen itsenäisyyspäivänä.

Perinne on alkanut vuonna 1919.

Juhlapaikka on yleensä Presidentinlinna Helsingissä, mutta poikkeuksiakin on harvakseltaan ollut.

Vuonna 2013 juhlat järjestettiin Tampere-talossa Tampereella, koska presidentinlinna oli remontissa.

Vuonna 1981 juhla oli Finlandia-talossa.

Juhlat ovat jääneet kokonaan pitämättä sotavuosina ja joitain kertoja muun muassa presidentin sairauden vuoksi.

4. vinkki: Kullanhohdetta jouluun

Tämän talven juhlamuodissa on yksi asia ylitse muiden: kimallus.

– Mitä kiiltävämpi sen parempi, vinkkaa Sykkö.

Hän suosittelee kullanhohdetta jouluun ja muihin talven juhliin. Koko asun ei tarvitse hohtaa, vaan yksityiskohta riittää.

Paras ostos juhlavaatteeksi on sellainen, jota voi käyttää monta kertaa. Se onnistuu, kun noudattaa edesmenneen näyttelijä Cary Grantin neuvoa: ei liian kapeaa, ei liian leveää ja laadukasta kangasta.

– Jos omistaa jo hyvän juhlavaatteen, miksi ostaa uutta?