Manchester paljastaa kätketyt tunteet – elokuva on lähes täydellinen mestariteos

Manchesterin tähtiä ovat Michelle Williams ja Casey Affleck.

Ilari Tapio

Manchester By The Sea

Viaplay

Nimi ei viittaa Englannin Manseen. Se viittaa pieneen rannikkokaupunkiin USA:n Massachusettsissa, jonne ohjaaja Kenneth Lonergan on sijoittanut lähes täydellisen mestariteoksensa keskeiset tapahtumat. Ne kytkeytyvät kätkettyihin tunteisiin. Kerrostumat paljastuvat vähin erin kuin sipulia kuoriessa – kyyneliä myöten. Tarina ja sen rakenne sekä koskettavan upeat näyttelijäsuoritukset pitävät pihdeissään. (USA 2016)

Sooloilua

C More

”On se hyvä, että tässä maailmassa on vielä jotain tavallista”, kiitteli rokkari Kari Peitsamo uransa aamunkoitossa. Niin on. Lauri Nurksen esikoisohjaus kertoo tavattoman sympaattisen rakkaustarinan. Katja Kallion romaanin perustuvan draamakomedian rakastavaiset ovat toimittaja Emma (Saija Lentonen) ja kapellimestari Joel (Kari-Pekka Toivonen). Sivuroolioskarin ansaitsee jälkimmäisen äitiä esittävä Kristiina Elstelä. (Suomi 2007)

Long Time Running

Netflix

The Tragically Hip on tai oli yksi Kanadan tunnetuimmista rockyhtyeistä. Oikeasti surullisenkuuluisan ja sananmukaisesti traagisen siitä teki laulaja-kitaristi Gord Downien menehtyminen aivosyöpään syksyllä 2017. Jennifer Baichwalin ja Nicholas de Pencierin palkittu dokumentti seuraa yhtyeen via dolorosaa Downien viimeisellä Hip-kiertueella. Ihan perussettiä elokuva ei ole. Se on toisenlainen ”rockumentti”. (Kanada 2017)