Merin ja Tumen häissä ei ole onnen häivää – Aallonmurtajan toinen kausi alkaa täynnä väreilevää uhkaa

Hämmentävät häät juhlitaan Aallonmurtajan ensimmäisessä jaksossa. Avioparina ovat Saara Kotkaniemi ja Joonas Saartamo.

Tiina Vuorimäki

Aallonmurtaja

★★★★ Aallonmurtajaan on onnistuttu luomaan väreilevän uhkaava tunnelma kuin hellepäivänä, kun ukkonen on vielä tuntien päässä mutta varmasti tulossa.

Tuula (Maria Ylipää) pyörittää ravitilaa ja pyrkii pois rikollisista piireistä. Lapsensakin hän haluaisi pysyvän lain oikealla puolella.

– Taas tota normi veronmaksajan puhetta, mutta jotenkin mä en vaan usko. Näin Tuulalle sanotaan hänen yrittäessään pysyä kaidalla tiellä. Ei oikein usko katsojakaan.

Elämä on risaista ja ihmissuhteet kimurantteja. Selkäpiitä karmii, kun yksi leikkii lapsen kanssa ja muut kiduttavat miestä viereisessä huoneessa.

Haparoivaa valoa

Pimeyttä on paljon, mutta hyvää kohti eteneminen on sokkoa haparointia. Toisen kauden alkujaksoissa tämä näkyy erityisen hyvin Merin (Saara Kotkaniemi) ja Tumen (Joonas Saartamo) suhteessa. Ensimmäisessä osassa on häät ja toisessa jaksossa Tume haaveilee perheestä.

Toisenkin kauden ohjaa Mikko Kuparinen ja pääkäsikirjoittaja on Miira Karhula.

Mukana on useita samoja näyttelijöitä kuin ensimmäisellä kaudella, muun muassa Upin roolissa jatkaa Turkka Mastomäki, Lukena Aleksi Kaukamo, K-P:na Andreas af Enehielm ja Sipe on Maria Järvenniemi.

Uutena mukaan tulee Leo (Leo Honkonen).

Kymmenosaisesta kakkoskaudesta nähdään tänään kaksi jaksoa. Sen jälkeen yksi jakso viikossa. Avausjakso tulee myös MTV3:lta 1.3.

C More torstai 28.2. jaksot 1-2