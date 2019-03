Mikä kappale soi Tel Avivissa?

Suoran UMK19: Darude -valintalähetyksen Turun Logomosta juontaa kolmikko Krista Siegfrids, Christoffer Strandberg ja Mikko Silvennoinen.

Tiina Vuorimäki

Look Away, Release Me tai Superman edustaa Suomea euroviisuissa Tel Avisissa toukokuussa.

Edustuskappale valitaan Uuden Musiikin Kilpailussa illalla Turun Logomossa, valintatilaisuus lähetetään suorana TV2:lla.

Suomen edustaja on Ville Virtanen eli Darude, joka esittää kaikki ehdokaskappaleet Sebastian Rejmanin kanssa.

Darude ei suostu valitsemaan kolmen ehdokkaan joukosta suosikkibiisiään.

– Kaikki ovat vahvoja pop-dance-biisejä, jotka voi esittää rinta rottingilla.

Ristiriita Eurovision laulukilpailussa esiintyjien kannalta on, että esitys on lavalla yleisölle, mutta tehdään todellisuudessa tv-kameroille ja televisionkatsojille. Näin on sekä Logomossa että Tel Avivissa.

– Me olemme Stefun kanssa halunneet pitää kiinni siitä, että myös paikalla oleva yleisö otetaan mukaan, Darude sanoo.

Darude ei ole tuntematon esiintyjä. Hän on palkittu dj ja keikkailee ympäri maailmaa. Hänen ensimmäinen studioalbuminsa julkaistiin vuonna 2000. Before the Stormilta nousi hitiksi single Sandstorm.

Sebastian Rejman tunnetaan yhtyeestä The Giant Leap. Hän on myös näyttelijä.

– Merkitseekö tunnettuus mitään Eurovision laulukilpailujen äänestyksessä, sitä en tiedä, Darude pohtii.

Israelissa kilpaillaan 14. – 18. toukokuuta. Semifinaalit lauletaan 14. ja 16. päivä ja finaali on 18. toukokuuta. Darude esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa 14.5.

Voittajakappaleen valinta tehdään yleisöäänten ja kutsutun kansainvälisen raadin yhteispisteiden perustella.

Suosikkiaan voi äänestää tänään lauantaina Yle.fi-sovelluksella, joka on ladattavissa maksutta sovelluskaupoista Google Playsta tai App Storesta.

UMK19: Darude, TV2 lauantai 2.3. klo 21.00