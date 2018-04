Monitasoinen kauhukuva naisen paikasta – The Handmaid’s Tale kysyy perustavia kysymyksiä taitavasti

Karmaisevassa Gileadissa valtion tärkein omaisuus ovat hedelmälliset naiset. He ovat pahiten alistettuja orjattaria.

Joonas Kuikka

The Handmaid’s Tale

★★★★★ HBO Nordicilla alkaa Suomessa 26.4. ensi-iltaan tulevan The Handmaid’s Talen toinen tuotantokausi.

Margaret Atwoodin vuonna 1985 julkaistuun romaaniin perustuva sarja on teemaltaan hämmentävän ajankohtainen.

Sarjaa voi katsoa myös peilinä Donald Trumpin Amerikan naiskuvaan ja Metoo-keskusteluun.



The Handmaid’s Talen USA ei ole enää USA, vaan Gilead, jossa on riistetty naisten kansalaisoikeudet ja siirrytty raamatulliseen diktatuuriin.

Taustalla on syntyvyyden romahtaminen ja huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Vain murto-osa naisista pystyy enää synnyttämään eloon jääviä lapsia. Gileadissa kaikki hedelmälliset naiset on pakkokoulutettu orjattariksi, joiden ainoa tehtävä on synnyttää.

Sarja kertoo yhden orjattaren, Frediläisen (Elisabeth Moss), tarinan. Frediläinen, ennen June Osborne, koettaa säilyttää inhimillisyytensä ja kapinoida niillä keinoilla, joihin hän pystyy. Näyttelijäntyö on vaikuttavaa. Junen kasvutarinan voi tulkita teemaan osuvasti vapahtajan roolina.

Sarja kysyy perustavanlaatuisia kysymyksiä taitavasti, kuten mitkä ovat yksilön oikeudet suhteessa yhteisöön? Kuinka suurelle osalle väestöstä naisten alistaminen sopii? Kuinka helposti ja huomaamatta luovumme oikeuksistamme? Meneekö lopulta se, että lapsia ylipäätään syntyy, kaiken edelle?

Vastaukset jäävät katsojan pohdittavaksi, eikä helppoja vastauksia ei ole.

2. kausi torstai 26.4. HBO Nordic