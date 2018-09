Muuntohuumeista osa on laillisia

Jodie Marsh selvittää, mistä muuntohuumeissa on kyse. Hän on tullut tunnetuksi myös kehonrakentajana ja mallina.

Tiina Vuorimäki

Jodie Marsh: Huumeet

TLC klo 22.00

★★★ Jodie Marsh perehtyy tässä dokumentissa muuntohuumeisiin. Marsh on luonteva esiintyjä.

Hän tapaa ihmisiä kaikilta huumemaailman tasoilta. Kuulemme muun muassa entistä ja nykyistä käyttäjää, aineiden kehittäjää, välittäjää ja tutkijaa.

– Se on bisnestä, välittäjä sanoo tyynesti.

Muuntohuumeissa on kyse aineista, jotka ovat laillisia. Aineilla ei ole huumausaineluokitusta useimmiten siksi, että ne ovat uusia tai niiden mahdollisuudet päihdekäytössä on huomattu vasta vähän aikaa sitten.

Dokumentti on vuodelta 2015, mutta sen ajankohtaisuus ei ole kadonnut minnekään.

Suomessa muuntohuumeita on luokiteltu huumausaineiksi Euroopan unionin toimesta ja kansallisesti sitä mukaa, kun aineista johtuvia ongelmia on huomattu. A-klinikkasäätiön päihdelinkin mukaan ensimmäinen Suomessa muuntohuumeeksi kansallisesti luokiteltu aine on MDPV. Se tapahtui vuonna 2010.