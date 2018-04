Nuorten tyttöjen karmaisevia murhia selvittelevä espanjalaisjännäri lainaa eväitä muilta

Suomurhissa kaksi erilaista poliisia selvittävät sarjamurhia. Rooleissa ovat Jesús Carroza (vasemmalla) ja (Raúl Arévalo (oikealla).

Pekka Eronen

Suosurmat

★★★ Alberto Rodriguezin espanjalaisjännärin vahvat tunnelmat tekisivät vielä isomman vaikutuksen, jos samanlaisia asetelmia ei olisi pyöritelty jo niin upeissa poliisitarinoissa kuin True Detective ja korealaisjännärissä Memories of Murder. Javier Gutierrez ja Raul Arévalo ovat eri tyylin poliiseja, jotka selvittävät nuorten tyttöjen karmaisevia murhia 1980-luvun etelässä, kenraali Francon valtakauden jälkeen. Ensiesitys. (Espanja 2014)

Yle Teema & Fem keskiviikko 4.4. klo 22.00

Karkausvuosi



★★★ Onko karkauspäivä tekstiiliteollisuuden keksintöä? Kuulemma myös Suomessa naiset ovat silloin oikeutettuja saamaan hamekankaan, jos mies antaa rukkaset. Samoilla linjoilla ollaan näköjään oltu Irlannissakin. Anand Tuckerin



romanttisessa komediassa bostonilainen Anna lähtee tositarkoituksella Dubliniin, mutta kolmiodraamaksi reissu kehittyy. Osapuolina ovat Amy Adams



, Adam Scott



ja Matthew Goode



(USA/Irlanti 2010)

TV5 keskiviikko 4.4. klo 21.00

Deep Impact

★★★ Taivaita on syytä tarkkailla. Mimi Lederin katastrofijännärissä sieltä on lähestymässä maata komeetta, jonka koosta saa mielikuvan, kun silmäilee vaikkapa Lappeenrannan kaupunkia. Maailmanloppu uhkaa, mutta tällaisessa Hollywood-elokuvassa sekin näyttää olevan lähinnä amerikkalaisten oma asia. Presidentti Morgan Freeman johdattaa kansaa kuin Mooses ikään. Téa Leoni on toimittaja, ja Robert Duvall konkariastronautti. (USA 1998)

Hero keskiviikko 4.4 klo 21.00