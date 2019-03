Nyrkit pystyssä koko elämän – Robert De Niro tekee räjähtävän tulkinnan nyrkkeilijästä

Nyrkkeilijä Jake La Mottas (Robert De Niro) joka puskee yhtälaisella raivolla niin elämän kuin ottelujensa läpi.

Kuin raivo härkä

★★★★★ Trendikäs hokema ”toksisesta maskuliinisuudesta” voisi ihan oikeasti sopia Martin Scorsesen merkkiteoksen päähenkilöön. Robert De Niro tekee räjähtävän tulkinnan raskaan keskisarjan nyrkkeilijästä Jake La Mottasta, joka takoi samalla Bronxin Härän asenteella sekä kehässä että yksityiselämässään. Viikko sitten esitetyn Verta ja kultaa -klassikon vaikutus huokuu sähköisistä ottelukuvista. Vaimoparkaa esittää Cathy Moriarty. (USA 1980)

Yle Teema & Fem torstaina 21.3. klo 21.00

Con Air – lento vapauteen

★★★ Miehen malli ei varsinaisesti vapaudu myöskään Jerry Bruckheimerin tuottamassa ja Simon Westin ohjaamassa raskaan kaluston toimintajännärissä. Nicolas Cagella on sentään hyvät aikeet vapautuvana vankina, jonka unelma perheonnesta vaarantuu, kun vaarallinen elinkautisvanki John Malkovich kumppaneineen panee ranttaliksi kuljetuslennolla. John Cusack, Steve Buscemi ja Ving Rhames osallistuvat ryminän ja äijäilyn festivaaliin. (USA 1997)

Hero torstaina 21.3. klo 21.00

Pahan oma

★★★ Alan J. Pakulan ohjaama jännäri on säilyttänyt teränsä muukalaiskammoisessa maailmassa. Harrison Ford on newyorkilainen poliisi Tom, joka tarjoaa huonetta Frankielle, sillä tämänkin suku on Irlannista. Todellisuudessa Brad Pittin esittämä nuorimies on IRA:n terroristi, joka on USA:ssa tekemässä asehankintoja. Tähtikaksikko ei kuulemma oikein tullut toimeen filmausten aikana, mutta tähän tarinaan takakireä kyräily sopii. (USA 1997)

Frii torstaina 21.3. klo 21.00