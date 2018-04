Onko meidän merillä mitään toivoa?

Ihmisen tuottama meteli haittaa kalojen kommunikointia merissä. Siihenkin on kuitenkin keksitty ratkaisu.

Tuulia Viitanen

Prisma: Sinisen planeetan tulevaisuus II

TV1 klo 19.00

★★★★ Merien tila on trendikeskusteluaihe. Erityisesti viime aikoina on puhuttu merissä vellovista jättiläismäisistä muovilautoista.

Sir David Attenboroughn vie katsojan maailman merille kuvausryhmänsä ja tutkijoiden kanssa. Muovin todetaan olevan ainoastaan yksi merten isoista ongelmista.

Merten kaltoin kohtelulla on sekä yllättäviä että ennakoituvia merkityksiä. Yllättävää on se kuinka nopeasti muutokset tapahtuvat. Suurin niistä on ilmaston lämpeneminen.



Ohjelman asenne ei ole toruva vaan paremminkin tutkiva ja kertova. Ongelmiin halutaan etsiä myös ratkaisuja. Toivoa ei heitetä hukkaan, sillä sitä on. Siihen tarvitaan vain meidän jokaisen panosta globaalisti.

Ohjelma kannattaa katsoa loppuun asti, sillä aivan lopussa päästään ensimmäistä kertaa ihmettelemään Antarktiksen pohjaa 1000 metrin syvyydessä. Siellä ei ole aikaisemmin miehitetyllä aluksella käyty.