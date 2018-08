Onnistuuko poikabändin comeback? Boy Machine on sujuva ja sympaattinen komedia fiktiivisestä ruotsalaisyhtyeestä

Yle Kuvapalvelu / Fremantle International Television

Kuvitteellinen ruotsalainen poikabändi Boy Machine valloitti 1990-luvulla maailman megahitillään Who Beeped U (Last Night).

Ilari Tapio

Boy Machine

★★★ Juoni on herkullinen. Se alkaa vuodesta 1997, jolloin ruotsalainen poikabändi Boy Machine valloitti maailman esikoisalbumillaan Oh Boy! ja jättihitillään Who Beeped U (Last Night).

Läpimurron jälkeen bändi kuitenkin hajosi keulakuva Mangen ja biisintekijä Torkelin keskinäisiin riitoihin. Pojat lähtivät omille teilleen.

Kahdeksantoista vuotta myöhemmin väsynyt Mange yrittää viihdyttää hiihtokeskuksen kuppilan asiakkaita laulelemalla Who Beepedia ja Ooa hela nattenia akustisen kitaran kanssa.

Torkel on kasvattanut pitkän parran ja erakoitunut maalle lammaspaimeneksi. Kolmas bändiläinen opettaa lukiolaisia ja neljäs luo huippu-uraa sekä ihanneperhettä.

Fiktiivinen ruotsalaissarja rakentuu Boy Machinen epätoivoiselta ja epätodennäköiseltä tuntuvan comebackin varaan.

Komediaa syntyy ysäriglamourin ja arkisen nykytodellisuuden kontrastista sekä sopivasti karrikoiduista tyypeistä. Huumoria täydentävät käsikirjoituksen dramatiikan taju, sujuva dialogi ja pätevä näyttelijätyö.

Vuonna 2015 valmistunut kahdeksanosainen sarja koostuu napakoista puolen tunnin mittaisista jaksoista.

Tarina ei ole suuri, mutta sympaattinen se on. Kohderyhmiksi sopivat nuorten lisäksi ne entiset nuoret, jotka nauhoittivat VHS:lle Boyzonen ja Backstreet Boysin videoita. TV2 perjantai 31.8. klo 16.05.