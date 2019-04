Oona on kohtuuton paisuttelija

Aikuisten pääpari ei ole pariskunta vaan ystävykset. Oona (Anna Airola) ja Arttu (Elias Salonen) jakavat yhdessä monet kimurantit tilanteet.

Tiina Vuorimäki

Aikuiset

TV2 klo 21.00

★★★★★ Aikuiset on onnistunutta suomalaista kaupunkikomediaa. Päähenkilö Oonan äärimmäisiin tunteisiin ja epävarmuuteen on helppo samaistua – ja samalla naurattaa. Ensimmäisessä jaksossa todetaankin, että aikuisilla on samat tunteet kuin vauvoilla, mutta aikuinen osaa peittää ne. Oona ei oikein osaa.

Oona (Anna Airola) on 24-vuotias kahvilanpitäjä Helsingin Kalliosta. Hänen elämänsä on koko ajan kriisissä. Onneksi paras ystävä Arttu (Elias Salonen) rientää aina tueksi.

Oona on liioiteltu tyyppi, joka tuntuu kuitenkin täysin uskottavalta. Jokainen meistä on ajoittain lapsi, teini ja aikuinen yhtä aikaa. Oona on sitä lähes koko ajan.

Pääroolin tekevä Anna Airola on raikas ja uskottavasti tosissaan, samoin Elias Salonen Arttuna.

Paras kohtaus ensimmäisessä jaksossa on, kun Oonan ja Kuisman (Mikko Kauppila) parisuhdekriisi iskee taidegalleriassa. Siinä on todella paisuttelun kauneutta. Sarjan tilannekomiikka syntyy pitkälti kohtuuttomuudesta.

Oonan kestävän kateuden kohteena ovat entinen poikaystävä Tuomas (Eppu Pastinen) ja hänen uusi tyttöystävänsä Yola (Aksa Korttila), jotka ovat perustaneet Oonan yrityksen kanssa kilpailevan kahvilan Punavuoreen. Ihan kiusallaan, ajattelee Oona.

Kymmenosaisen Aikuiset-sarjan on käsikirjoittanut Anna Brotkin ja ohjannut Siskopetiäkin tehnyt Anna Dahlman.

Arttu on ihminen, joka osaa olla cool kaikissa tilanteissa. Hän on ystävällinen muttei hyväksikäytetty, auttavainen muttei tossukka. Arttu on joustavuutensa puolesta kuin jokaisen toiveminä.

Aikuiset tulee TV2:lta maanantaisin. Kaikki osat ovat jo katsottavissa Yle Areenasta.