Palkittu tanskalaissarja isistä ja pojista

Johannes Krogh (Lars Mikkelsen) pyrkii 250 vuotta vanhan pappissukunsa ensimmäiseksi piispaksi.

Silja Aitoaho

Huuto syvyydestä

Yle Teema & Fem klo 22.00

★★★★ Huuto syvyydestä on taattua tanskalaista laatua, palkittu perhedraama uskosta ja epäuskosta, isistä ja pojista. Jos ensimmäisen tuotantokauden komea alku jäi välistä, vielä ehtii mukaan.

Keskiössä on Kroghin perhe: Kööpenhaminan piispaksi pyrkivä Johannes-isä (Lars Mikkelsen), opettajaäiti Elisabeth (Ann Eleonora Jørgensen) ja heidän poikansa. August (Morten Hee Andersen) on isän suosikki, Christianin (Simon Sears) ratkaisut taas tuottavat isälle pettymyksiä.



Vahvatahtoisen ja jyräävän isän pojat joutuvat pyristelemään ja tekemään kovia päätöksiä saadakseen isän hyväksynnän tai irrottautuakseen tämän vaikutusvallasta.

Mitkä ovat perheen roolit, kenellä on oikeus ja kenellä vastuu? Tai mitä merkitsee anteeksianto?

Kymmenosaisen sarjan käsikirjoittaja on Adam Price, jonka käsialaa on myös suosittu draamasarja Vallan linnake (Borgen). Sarjasta esitetään nyt ensimmäinen tuotantokausi, ja myös toinen tuotantokausi on tulossa.