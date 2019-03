Portillo ja yli 110-vuotias opaskirja yllättävät: Romania alkaa kiinnostaa matkakohteena

Michael Portillo ja hänen Bradshaw's Continental Railway Guide -opaskirjansa vuodelta 1913 lähtevät junamatkalle Eurooppaan Romanian Transylvaniasta.

Jaana Mattila

Kiehtova maailma: Junamatka Eurooppaan

Yle Teema & Femklo 21.00

★★★★ Ota mukava asento sohvalla ja rentoudu.

Brittiläinen Michael Portillo vie sinut junamatkalle Eurooppaan, ja luvassa on upeita maisemia, ripaus historiaa sekä myös tavanomaisista turistipaikoista poikkeavia vierailuja.

Portillon kulkua ohjaa vanha Bradshaw’s Continental Railway Guide -opaskirja vuodelta 1913, ja tällä kertaa se johdattaa hänet Romaniaan.

Matkan ensimmäinen kohde on vampyyritarinoistaan tunnettu Transylvanian alue. Metsäisten vuorien välissä sijaitseva kreivi Draculan linna on itseoikeutetusti yksi kohteista. Oliko Vlad Seivästäjä paholaisen poika ja mistä vampyyrien pelko alueella on saanut alkunsa, jää katsojan punnittavaksi.

Vampyyrien jälkeen Portillo suuntaa Karpaattien vuoristoon katsomaan söpöjä lampaita ja lyllertäviä karhuja. Perinteistä viljelystä harjoittavia paimenkyliä ei tuoda esiin kehityksestä jälkeenjääneinä, vaan syynä Romanian erämaan, sen villieläinten ja luonnon säilymiseen koskemattomana.

Portillo esittelee myös Romanian ensimmäisen kuninkaan rakentaman, yllättävän modernin satulinnan Sinaiassa. Sieltä hän jatkaa tutustumista öljyntuotantoon Ploieștissa sekä romanialaiseen musiikkiin pääkaupungissa Bukarestissa. Matka päättyy Mustanmeren rannoille nosturialuksen 30 metrissä heiluvaan ohjaamoon satamakaupunki Constantassa.

Vaikka vanhan opaskirjan mukainen matkailu ei tarjoa nykymaailman tyyliin säihkettä ja säpinää, parhaita ostospaikkoja tai ravintoloita, katsojalle välittyy ilahduttavan aito kuva junassa matkaamisesta ja kohdepaikoista. Portillo onnistuu myös herättämään kiinnostuksen Romaniaan matkakohteena.