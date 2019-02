Priimuksella alkaa keittää

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Primus (Anders Baasmo Christiansen) yrittää tienata maahanmuuttajilla Welcome to Norway -elokuvassa. Hän muuttaa vanhan motellin vastaanottokeskukseksi. Ongelmat alkavat jo ensimmäisten pakolaisten saapuessa. Abedin roolissa on Olivier Mukuta.

