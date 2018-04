Raajojen rajoilla kallioilla

Nalle Hukkataival kiertää kiipeämässä maailman kallioita. Hän aloitti kiipeilyn jo 13-vuotiaana.

Päivi Ojanperä

Siyinqaba – Kallioseinämän kutsu

TV2 klo 20.00

★★★ Suomalainen Nalle Hukkataival on ammattimainen kalliokiipeilijä. Dokumentissa hän etsii ystävineen kiipeilyyn sopivia kallioseinämiä Swazimaasta.

Miehet kiipeävät hehkulampun muotoisten kallionlohkareiden päälle. Ei siis ainoastaan pystysuoraan, vaan 45 asteen kulmassa kallistuvaa kalliopintaa pitkin. Myös pimeässä, ilman apuvälineitä, jos lukuun ei oteta siirreltäviä patjoja. Miksi ihmeessä? Yksi kiipeilijöistä kertoo, että on aina halunnut tehdä jotakin ainutlaatuista. Boulderointi Swazimaan kivierämaassa todella on sitä. Boulderointi on kiipeilyä matalilla kallioilla.

Lajin huippuihin kuuluva Hukkataival imeytyy kallion pintaan kuin hämähäkkimies. 13-vuotiaana kiipeilyn aloittanut Hukkataival katsoo kallioita eri silmin kuin muut. Kivi haastaa miehen ja mies kiven. Dokumentissa ei tarkemmin valoteta lajin tai ihmisten taustoja. Se on tunnelmointia, välähdys elämäntavasta, jossa nyt ollaan Swazimaassa, seuraavaksi kuka tietää missä.