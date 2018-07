Rantahotellin idyllissä riidellään ja rakastetaan – Hurmuri ihastuu varattuun naiseen

On kesä 1932, ja kanta-asiakkaat saapuvat jälleen hotelliin. Kuvassa Alma Molin (Lisa Werlinder) ja August Molin (Søren Sætter-Lassen).

Minna Akimo

Rantahotelli

★★★ Juonittelua, mustasukkaisuutta, romantiikkaa ja juoruilevaa hotellin palveluskuntaa. Sitä tarjoaa tanskalaisen Rantahotelli-sarjan uusi, viides kausi. Sarjan käsikirjoittaneet Stig Thorsboe ja Hanna Lundblad onnistuvat luomaan kepeän tunnelman, vaikka pinnan alla henkilöt murehtivat omia ongelmiaan: avioeroja, työhuolia ja mustasukkaisuutta.

Tapahtumat ajoittuvat 1930-luvun alkupuolelle ja elämä keskittyy idyllisen merenrantahotellin maisemiin. Sarjan ensimmäisessä osassa tutut kesävieraat saapuvat kesän viettoon.

Ja kun vieraat ovat talossa, alkaa tapahtua. Ensimmäistä kertaa vieraaksi saapuva August Molin rouvineen ravistelee idylliä ja luo säröjä täydellisen porvarilliseen ulkokuoreen. Mustasukkaisuus alkaa repiä, kun yksi hotellin vieraista, liukassanainen hurmuri herra Weyse, ihastuu rouva Moliniin. Lähes heti uusi kosijaehdokas saa huomata, millaisen tulen kanssa hän on leikkimässä. Tulevat jaksot kertonevat, miten pahasti miehen sormet palavat.

Rantahotelli



on taattua tanskalaista laatua. Eikä ihme. Maassa on tuotettu vino pino koukuttavia sarjoja, jotka on tehty tyylillä ja taidolla. Rantahotelli



on tyyliltään kepeä ja humoristinen, ja siten myös erilainen esimerkki tanskalaisesta sarjatuotannosta, jossa on usein lähdetty uimaan syvälle ihmismielen syvyyksiin.

Kepeydestä huolimatta laadusta ei ole tingitty. Jos juoni jää pinnalliseksi, silmänruokaa tarjoaa puvustus. Näyttelijät on puettu upeasti vanhan ajan tyylikkyyttä ja viimeistelyä kunnioittaen.

Yle Teema & Fem sunnuntai 1.7. klo 19.50