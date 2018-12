Riemastuttavaa, että aikuisillekin on tehty joulukalenteri – komediasarjaan voi samaistua miehet ja naiset

Mies (Robin Svartström) ja koira jäävät Lenka Hellstedtin komediassa jouluvalmistelujen jalkoihin.

Pirjo-Liisa Niinimäki

Aikuisen naisen joulukalenteri

Tiesittehän, että naiset pitävät yllä perinteitä? He huolehtivat siitä, että ikkunoissa on jouluverhot, sänkyyn on pedattu jouluisemmat lakanat ja joululaulut kaikuvat somasti koristellussa kodissa.

Perinteitä vaaliessaan ja tunnelmaa luodessaan naiset saattavat ajaa onnensa ohi. Näin käy Mari Perankosken esittämälle hedelmöityshoitobiologille Maria Månssonille heti joulukuun ensimmäisenä päivänä. Hän valitsee mieluummin jouluvalmistelut kuin intiimin hetken rakkaan aviomiehensä kanssa.

Aikuisen naisen joulukalenteri iskee idyllin ja arkitodellisuuden ytimeen. Se kysyy, mitä Maria loppujen lopuksi haluaa: Täydellisen joulun vai rakkaat ihmiset lähelleen?

On kerrassaan riemastuttavaa, että aikuisillekin tarjotaan ikioma joulukalenteri.

Lenka Hellstedtin komediassa riittää samaistumiskohteita muillekin kuin naisille. Mukana seikkailevat aviopuoliso, äiti, tytär ja vielä koirakin.

Kiinnostavaa nähdä, kantaako tarina kaikkien 24:n pikkujakson verran.

TV1 lauantai 1.12. klo 21.15