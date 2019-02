Ruotsalaisen mutkaton sarja uusperheistä

Parisuhdekomedia kertoo Lisasta (Vera Vitali) ja Patrikista (Erik Johansson) sekä heidän suuresta uusperheverkostostaan.

Laura Krohn

Bonusperhe

Yle Teema & Fem klo 22.00

★★★★ Nyt on vielä hyvä sauma päästä mukaan ruotsalaiseen Bonusperhe-sarjaan.

Siitä on tullut jo kaksi tuotantokautta, mutta yhden jakson sinnittelemällä on jo mukana kuvioissa, jotka bonusperheiden eli suomalaisittain uusperheiden osalta ovatkin aika monitahoiset.

Pääparilla Lisalla (Vera Vitalo) ja Patrikilla (Erik Johansson) on rakastava ja hyvä suhde, mutta elämään kuuluu monenlaista säätämistä. Mukana on lapsia edellisistä liitoista, yhteinen vauva, eksiä ja näiden uusia suhteita. Kun vielä Patrikin isä pölähtää asuntovaunuineen paikalle, on kolmen sukupolven edesottamuksissa katsojalle mukavasti seurattavaa.

Ote on ruotsalaisittain mutkaton ja lempeä.

Sarjan suosiosta kertoo se, että Netflix on ostanut sen esitysoikeudet ja ainakin ensimmäinen tuotantokausi on jo nähtävissä siellä.

Bonusperhe ei ole niin kepeää ja ratkiriemukasta komediaa kuin Solsidan, vaikka molempien taustalla vaikuttaa sama käsikirjoittaja, Solsidanin hammaslääkäri-Alexina tunnettu Felix Herngren.

Tässä sarjassa on tummempiakin sävyjä. Pinnan alla muhivat ja väreilevät tunteet näytetään herkullisesti. Toki myös kiusallisia ja noloja tilanteita syntyy tasaiseen tahtiin.

Suomessa samaa aihepiiriä on kuvannut mainio Ex-onnelliset. Lopulta tämä on kuitenkin ihan tavallista herkullista parisuhde- ja perhedraamaa, joskin ripauksella lisämausteita.