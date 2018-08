Scifiä lapsille: Avaruusoliot surffaamassa

Amber (keskellä) kohtaa avaruusteinitytöt Kikin ja Zoeyn heidän pyytäessään tältä surffiopetusta.

Marjut Kriikku

Kosmiset surffitytöt

Yle Areena

 Kosmiset surffitytöt on luonteeltaan ja tyyliltään Barbie-elokuva oikeiden ihmisten näyttelemänä.

Suosittelisin sitä 7-12-vuotiaille.

Tapahtumat sijoittuvat surffikeskukseen merenrantakylä Lightning pointiin, jonka surffiohjaaja Amber alkaa havaita omituisia asioita ympärillään.

Taivaalla tuikkii epäluonnollisia valoja, tavarat vaihtavat paikkaa itsekseen, maastossa on outoja kuvioita, koira katoaa…

Kiireiset aikuiset eivät huomaa mitään.

Kaiken takana ovat surffaukseen hurahtaneet avaruusoliot, jotka ovat tulleet keräämään tietoa planeetta Maasta – ja testaamaan sen parhaita merenaaltoja. Kun avaruusaluksen kanssa tulee yllättäen ongelmia, eivätkä he pääsekään lähtemään, tarvitsevat he apua paikallisilta nuorilta. Kaikki on pidettävä vanhemmilta salassa.

Kun teinitytön ulkomuodon saaneet avaruusoliot jäävät kylään odotettua pidemmäksi aikaa, alkaa romanssinkin mahdollisuus nostaa päätään.