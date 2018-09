Taas tanssitaan tutun turvallisesti

Tanssi Tähtien Kanssa -ohjelman tuomaristo on tuttu Jorma Uotinen, Helena Ahti-Hallberg ja Jukka Haapalainen.

Arto Fröjd

Tanssii Tähtien Kanssa

MTV3 klo 19.30

Jos jokin ohjelma on tuttu ja turvallinen, se on Tanssii Tähtien Kanssa. Siksi se on helppoa arvioida.

Parketille suunnataan Suomessa 11. kerran. Kymmenen julkisuuden henkilöä opettelee tanssimaan kilpatansseja ammattilaisten opastuksella. Pari kerrallaan pudotetaan pois ja lopuksi joku voittaa.

Yksi katsojista seuraa kiinnostuneena naisten pukuloistoa, toinen noviisien kehitystä tanssin taipaleella, kolmas innostuu tuomarien kommenteista.

Tuomarit ovat tutut Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen. Haapalainen keskittyy taas tanssin tekniikkaan, Ahti-Hallberg saa kommentoida ainakin pukuja ja Uotinen töräytellä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Vierailevaa tuomari ei tällä kertaa ole, mikä on vain hyvästä.

Mikko Leppilampi on juontajana lämmin kuin mummon villasukka ja Vappu Pimiän rooliksi jää kysellä itsestäänselvyyksiä tanssien välissä.

Kyse on tanssikilpailusta, mutta ihan viimeisen päälle tosissaan ei olla. Se näkyy tuomarien arvioissa ja pisteissä.

Se näkyy myös kilpailijoiden valinnassa. Mukana on aina musiikin ammattilainen, urheilija ja varttuneeen väen edustaja. Ammattilainen saa olla Marita Taavitsainen, urheilija on nyrkkeilijä Edis Tatli ja varttunu olkoon nyt meteorologi Pekka Pouta. Vähän uutta kuitenkin, kun teinienergiaa tuo 17-vuotias tubettaja Tuure Boelius.

Toiset oppilaista pääsevät upeasti sisään tanssin maailmaan, toiset tuntuvat olevan ulkona kuin kukkapenkki. Vakinaista tanssinharrastajaa ei taida tulle yhdestäkään, vaikka valmennus Suomen parasta onkin.

Ensimmäinen jakso on nauhoitettu tutustumisjakso. Viikon kuluttua päästään suoran lähetyksen huumaan.