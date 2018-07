Taina Elg oli naisemme Hollywoodissa

Suomalainen Taina Elg (toinen vas.) tunnetuimmassa elokuvassaan Tytöt.

Pekka Eronen

Tytöt

Yle Teema & Fem klo 21.25

★★★ Joonas Suonpää on näytellyt karvanaama Chewbaccaa uusissa Star Wars -elokuvissa. Muuten ovat Hollywoodin isot tähtiroolit jääneet suomalaisilta vähiin – ellei jopa väliin. Lähimmäs on päässyt tanssija Taina Elg, joka George Cukorin romanttisessa musiikkikomediassa on se tyylikkäin ilmestys. Cole Porterin sävelet kannattelevat köykäistä tarinaa, jossa kolme naista muistelee suhdettaan tanssija Gene Kellyyn. (USA 1957)

Frank

Ava klo 21.00

★★★★ Jos tahtoo tietää, mitä indie-komedialla tarkoitetaan, tästä voi tarkistaa. Lenny Abrahamsonin elokuva on häpeilemättömän sisäänlämpiävä juttu pojasta (Domhnall Leeson), joka löytää itsensä oudosta bändistä. Sen laulaja (Michael Fassbender) käyttää paperimassapäätä, eivätkä helppoja tapauksia ole muutkaan jäsenet. Esikuvia ovat muun muassa. Captain Beefheart, The Residents ja varsinkin Frank Sidebottom. (Irlanti 2014)

The Bling Ring

Hero klo 21.05

★★★ Sofia Coppola on aika johdonmukaisesti kuvannut ihmisiä, jotka elävät jollakin tapaa irrallaan. Semmoisia ovat tämänkin elokuvan nuoret, joiden esikuvat ohjaaja löysi sanomalehtiuutisesta. Katie Chang ja Harry Pottereista tuttu Emma Watson kuuluvat kaveriporukkaan, jotka murtautuvat Orlando Bloomin ja Lindsay Lohanin tapaisten Hollywood-tähtien tyhjiin koteihin leikkimään ylellistä elämää. (USA/Ranska 2013)