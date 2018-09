Teiniäitien julkinen vertaistukiryhmä

Sami Kuronen juontaa ohjelman ja psykologi Leea Mattila tukee nuoria äitejä ja analysoi heidän elämäntilanteitaan.

Toisenlaiset teiniäidit

★★★ Toisenlaisten äitien uusin kausi on nimeltään Toisenlaiset teiniäidit. Mukana on kymmenen suomalaista nuorta naista, joista usealla on jo lapsi tai lapsia ennestään.

On luultavasti harkittua, että mukana ei ole yhtään ensimmäistä lastaan odottavaa 15-vuotiasta, vaan äideillä pääosin on jo kokemusta herkästä elämäntilanteesta. Ensimmäistä jaksoa tähdittävällä Jennillä on 24-vuotiaana jo neljä lasta. Nuorin odottaja on 17-vuotias.

Ohjelman juontaa formaatin aiemmilta kausilta tuttu Sami Kuronen. Hän on selkeästi teiniäitien elämäntilanteessa ulkopuolinen, mutta suoriutuu tehtävästä vakaasti liikaan pätevyyteen sortumatta. Varsinaisen ilonpilkahduksen Kuronen tarjoaa alkamalla itse kolmipäisen tyttökatraan lapsenvahdiksi.

Ohjelmassa äitien tukena ja elämäntilanteita analysoimassa on psykologi Leea Mattila. Tärkeä rooli on myös vertaistuella, jota nähdään erityisesti äitien keskinäisessä Whatsapp-ryhmässä.

Nuorten äitien elämäntilanteet ovat moninaisia ja teiniäitiys on harvoin suunniteltua. Läsnä onkin vahva terapia- ja tukiprosessien maku. Se herättää kahtalaisia tunteita: Mitä ohjelmassa esiintyvät lapset ajattelevat perheen asioiden julkisesta käsittelystä vaikkapa sitten, kun ovat 12-vuotiaita?

Toisaalta on hienoa, miten avoimesti nuoret aikuiset suhtautuvat itsensä kehittämiseen ja elämän varrella kertyneiden vaikeidenkin kokemusten käsittelyyn.