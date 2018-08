Tohtori Mosley etenee rivakasti

BBC:n Kyllä lääkäri tietää -dokumenttisarjassa selvitetään muun muassa, onko proteiinijuomista tai antioksidanttivalmisteista mitään hyötyä.

Tiina Vuorimäki

Prisma: Kyllä lääkäri tietää

TV1 klo 19.00

★★★★ Tämähän on kuin onnistunut koulutelevision ohjelma, jossa rento opettaja johdattelee opinhaluiset kohti oikeaa ratkaisua. Koulutelevisio on mennyttä maailmaa, mutta tohtori Michael Mosleyn vetämä Kyllä lääkäri tietää on tiukasti tätä päivää.

Tietoa terveenä ja hoikkana pysymisestä tulvii mainoksista, lehtijutuista ja tutkimuksista. Mikä on totta?

Mosley ryhmineen lupaa luotsata meidät tavalliset televisionkatsojat läpi sekavan terveystiedon ristiriitojen ja hämmennyksen. BBC:n dokumenttisarjassa annetaan tieteellisesti perustellen moniin asioihin yksiselitteinen vastaus. Tutkimuksen epävarmuudetkin kerrotaan selvästi.

Ohjelma on selkeä ja havainnollinen – jopa hauska.

Mosley ei ole tosikko ja rytmi on nopea. Nämä asiat tekevät sarjasta viihdyttävän seurata. Yhdessä asiassa ei junnata pitkään, vaan noin 50-minuuttisessa ohjelmassa käsitellään useita teemoja. Neljännen kauden neljästä jaksosta ensimmäisessä esillä ovat muun muassa proteiinijuomat, lihaskunto, antioksidantit, rasvanpolttaminen ja bioninen silmä.

Katsojien mielenkiintoa pidetään yllä myös palastelemalla isommat kokonaisuudet. Esimerkiksi jakso alkaa proteiinijuomilla, mutta lopputulosta ei kerrota, välillä käsitellään muita aiheita ja myöhemmin palataan proteiinijuomiin.

Seuraavissa jaksoissa selvitetään muun muassa verenmyrkytystä, nukkumista, juomista ja ruoka-aikojen vaihtelun vaikutusta laihtumiseen.

Lääketieteen tohtoriksi ennen toimittajan ja kirjailijan uraansa opiskellut Mosley on kirjoittanut useita terveyteen liittyviä kirjoja. Suomeksi on julkaistu muun muassa Älykäs suolisto, 5:2 dieetti ja Verensokeri kuriin 8 viikossa.