Uuden päivän auringonlaskun ensihetket

Elina Haavisto on pulassa, koska Niklas Järvelä on pulassa Uuden päivän tuoreissa jaksoissa.

Tiina Vuorimäki

Uusi päivä

TV2 klo 20.00

★★★ Mistä on televisiosarjat tehty? Ainakin väärinkäsityksistä, ristiriidoista, kipuilusta, pohdinnoista, rakkaudesta, onnesta, ystävyydestä, vihasta, epätoivosta ja rikoksista.

Lähes kaikkea tätä on edessä myös Uuden päivän tuoreissa jaksoissa. Lopun tuntua ei ole ilmassa, vaikka illalla alkaa sarjan viimeinen tuotantokausi. Uusi päivä päättyy joulukuussa.

Varoitan, että seuraavassa kappaleessa on juonipaljastuksia.

Syksyn ensimmäisessä jaksossa Elina (Sanni Haahdennmaa) on kidnapattu ja Niklas (Kai Vaine) pulassa. Krista ja Reino (Thelma Siberg ja Aku Sipola) ovat yhdessä, mutta Iiro ja Kaisla (Miro Puranen ja Eeva Rajakangas) taas eroavat.

Sarjan kerronta on tuttuun tapaan kotoisaa. Yleissävy on kuin leppeä tuuli, jonka ei usko koskaan muuttuvan tappavaksi myrskyksi. Virtauksen kaupungissa on silti myös rikoksia ja kuolemanvaaraa.

Puoli tuntia kestävissä jaksoissa ehditään katsastaa monen henkilön elämää.