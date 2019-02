Uusi muumianimaatio alkaa: Muumilaakso on satumaisen kaunis – suomalaisäänet onnistuneita

Muumilaakso on kaunis. Muumipeikoin paras ystävä Nuuskamuikkunen mainitaan jo ensimmäisessä jaksossa, mutta vielä ei ole kevät, eikä hän ei ole saapunut Muumilaaksoon.

Tiina Vuorimäki

Muumilaakso

★★★★ Uuden Muumilaakson katsominen jännittää, koska vuonna 1991 Suomessa ensiesityksensä saanut Muumilaakson tarinoita on tasaiseen tahtiin nähtyjen uusintojensa myötä piirtynyt mieleen voimakkaasti.

Muumiviisaus on kuitenkin pysyvää, vaikka ulkokuorta on muutettu.

Uudet muumit ovat samanlaisia ja erilaisia. Muumipeikko ja Muumipappa ovat pohdiskelijoita niin kuin ennenkin, Muumimamma rauhoittaa tilanteen kuin tilanteen ja Pikku Myy on ehkä entistäkin kipakampi.

Suurin muutos on rytmissä, draamassa ja huumorissa. Huumoria on mukana paljon, mutta se on piilotettua. Ehkä se johtuu siitä, että lasten lisäksi kohderyhmänä pidetään aikuisia. Sehän onnistui Muumilaakson tarinoidenkin kohdalla varsinkin Japanissa.

Iso muutos on myös ulkomuodossa – ei muumien, vaan Muumilaakson. Se on melkeinpä sydäntäsärkevän kaunis, värit ovat kirkkaita ja yleiskuvissa herkkää utuisuutta on paljon. Aivan kuin näin korostettaisiin, että tämä on satua, että näin harmonisesti eivät ongelmat ratkea kuin Muumilaaksossa, ettei kenenkään äidin tarvitse olla yhtä pystyvä kuin Muumimamma.

Nordman, Silvo ja Haapasalo hyviä valintoja

Suomalaisäänet ovat onnistuneita. Joonas Nordman on sopivan pirteä Muumipeikko. Satu Silvon äänessä oleva käheys tuo uutta sävyä Muumimamman sanomisiin ja Ville Haapasalon Muumipappa on loistava. Kiti Kokkonen on kuin syntynyt Pikku Myyksi. Hänen äänessään on syvyyttä, jota tarvitaan, ettei Pikku Myy tunnu vain rasittavalta.

Ensimmäisessä osassa ääneen pääsevät myös Mymmeli (Lotta LIndroos) ja Hemuli (Taisto Oksanen).

Kolmetoistaosaisen ensimmäisen tuotantokauden on ohjannut Steve Box ja sen ovat käsikirjoittaneet Mark Huckerby ja Nick Ostler.

Ensimmäisen osan jälkeen kello 20.25 TV2:lla näytetään dokumenttielokuva Matkalla Muumilaaksoon, joka kertoo suurtuotannon synnystä.

Ruotsinkielinen Mumindalen alkaa tiistaina.

Muumilaakso, TV2 maanantai 25.2. klo 20.00

Mumindalen, Yle Teema & Fem tiistai 26.2. klo 17.25