Vastakohdat täydentävät toisiaan – elokuva uskaltaa myös tunnustaa, ettei rakkaus ole aina kivaa

Uraohjus Sue (Jennifer Aniston) kohtaa Miken (Steve Zahn) draamakomediassa.

Pekka Eronen

Tunteet haltuun

★★★ Stephen Belberin romanttisessa komediassa uskalletaan tunnustaa, ettei rakkaus välttämättä aina ole kivaa. Jennifer Aniston on Sue, joka on kasvattanut kuoren tunne-elämän tuulahduksia vastaan. Steve Zahn on poikamainen motellinpitäjä Mike. Uranaisen ja kirkassilmäisen hepun kemiaa höystetään persoonallisilla sivuhahmoilla. Niistä mojovin on Woody Harrelsonin esittämä jogurttimoguli ja ex-poikaystävä. (USA 2008)

Ava sunnuntaina 10.3. klo 23.30

Pete ja lohikäärme Elliott

★★★ Disney tuotti uusintaversion 1970-luvun lastenmusikaalista. Niin pahasti se olikin ehtinyt nuukahtaa, että päivitys kannatti. Bryce Dallas Howard on metsänvartija Grace, joka kohtaa siimeksessä viihtyvän salaperäisen pojan (Oakes Fegley), joka kertoo tarinoita lemmikkilohikäärmeestään. Havuntuoksuisen ja luontoa suojelevan lastenseikkailun suomalaisina ääninä kuullaan Maria Järvenhelmeä, Vilppu Uusitaloa ja Ilkka Villiä. (USA 2016)

Nelonen sunnuntaina 10.3. klo 17.00

Lara Croft: Tomb Raider

★★ Säännöstä on tietenkin poikkeuksia, mutta yleisenä ohjenuorana olisi hyvä muistaa, että hittipeleistä on vaikeata muokata kelvollisia elokuvia. Ruotsalaisen Alicia Vikanderin tähdittämä uusi Tomb Raider kulki sentään hieman luistavammin kuin tämä ontosti koliseva seikkailu. Angelina Jolie on kyllä kieltämättä kovasti peleistä tutun näköinen, timmi sankariarkeologi Lara Croft. Muinaisesineiden jahtailut ohjasi Simon West. (USA 2001)

Fox sunnuntaina 10.3. klo 21.05