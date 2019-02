Venäjä nojaa perinteisiin silmä mustana – perheväkivalta poistettiin rikoslaista pari vuotta sitten

Brittitoimittaja Stacey Dooley perehtyy hakattujen naisten kovaan kohtaloon Venäjällä, jossa lainsäädäntö ei suojaa naista perheväkivallalta.

Anu Kerttula

Stacey Dooley: Venäjän hakatut naiset

★★★★ Tämä dokumentti kannattaa katsoa, vaikka se on vaikeaa.

Dokumentin mukaan Venäjällä tapetaan vuosittain tuhansia naisia ja joidenkin arvioiden mukaan kymmenet tuhannet tytöt joutuvat hyväksikäytetyksi päivittäin.

Silti itänaapurissa hyväksyttiin vuonna 2017 laki, joka poisti perheväkivallan rikoslaista.

Nyt kahden vuoden vankilatuomion sijaan puolison tai lasten hakkaamisesta voi saada 15 päivää vankeutta tai vain sakon – kunhan ei murra luita tai hakkaa niin pahasti, että uhri joutuu sairaalahoitoon.

Mieheni sanoi, että voi tehdä mitä tahansa

Dokumentti seuraa Venäjälle lakiuudistuksen vaikutusta naisiin tutkimaan lähteneen toimittaja Stacey Dooleyn matkaa.

Kuva on lohduton.

– Mieheni sanoi, että hän voi tehdä mitä tahansa, koska hän on isäntä, ja että minä, lapset ja kehoni kuuluvat hänelle, kertoo Svetlana.

Hän jäi henkiin, sillä häntä kuristanut mies luuli hänen kuolleen kuristamisen seurauksena.

Kun mies lähti pois, nainen virkosi ja pääsi pakenemaan lastensa kanssa.

Päihdeongelmien lisäksi väkivaltaisuuksien syynä tuntuu olevan se, että Venäjällä nainen hoitaa kodin ja lapset maan tavan mukaan. Mies hoitaa toimeentulon. Puolisoistaan taloudellisesti riippuvaiset naiset eivät aina uskalla tai voi lähteä karkuun väkivaltaa – kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa eikä aina ei ole paikkaa, minne mennä.

Turvaa tarjolla vähän

Naisten sosiaaliturva on olematon ja väkivallan uhreiksi joutuneille naisille tarkoitettuja turvakoteja on vähän, esimerkiksi 13 miljoonan asukkaan Moskovasta niitä on kaksi.

Kysymys kuuluu, oliko lakiuudistuksessa lainkaan kyse naisista vai oliko sen tarkoituksena puolustaa venäläisiä ”arvoja”? Presidentti Vladimir Putin rakentaa Venäjälle perinteisiin arvoihin perustuvaa, vahvaa identiteettiä ortodoksisen kirkon tuella.

Samalla alati kauemmas alkavat jäädä ne päivät, jolloin Venäjä salli naisille äänioikeuden ensimmäisten joukossa ja Valentina Tereshkovasta tuli historian ensimmäinen nainen avaruudessa.

TV2 sunnuntai 17.2. klo 22.00