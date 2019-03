Viaplayn uutuus saa peräti viisi tähteä: Sisäpiiri on kuin Vallan linnake ruotsalaisittain

Pääministeriehdokas David Ehrling (Niklas Engdahl) ja kunnianhimoinen avustajansa Lena Nilsdottir (

Riikka Happonen

Sisäpiiri

★★★★★ Kyllä ruotsalaiset osaavat, melkein yhtä hyvin kuin tanskalaiset. Nimittäin poliittisen tv-draaman tekemisen.

Sen todistaa suoratoistopalvelu Viaplayn kevään uutuus Sisäpiiri. Sarja on kuin tehty parhaillaan Yle Areenassa uusintakierroksella pyörivän Vallan linnakkeen ystäville.

Sisäpiirissäkin esitellään sopivassa suhteessa poliittista juonittelua, median ja poliitikkojen välisiä jännitteisiä suhteita, taustalla uhkaavia henkilökohtaisia skandaaleja sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeutta. Oman lisämausteensa tuovat viittaukset alamaailmaan sekä hämäriin rahoittajiin. Kaikki ei ole niin puhtoista kuin miltä aluksi näyttää.

Tapahtumat lähtevät liikkeelle pääministerin kesäasunnolta. Aika on meidän -sarjassa kylmäkkönä loistanut Anna Bjelkerud esittää pääministeri Elvira Kroppia, joka suunnittelee vetäytyvänsä tehtävästään. Hän kutsuu luokseen elinkeinoministeri David Ehrlingin (Niklas Engdahl), joka on mielinyt Kroppin tilalle jo vuosia. Toisaalta tehtävää havittelee myös ympäristöministeri Ann-Louise Hegel (Evamaria Björk), joka on Kroppin läheinen ystävä.

Oman lusikkansa soppaan kastavat Ehrlingin kunnianhimoinen avustaja (Nanna Blondell) ja palkittu iltapäivälehden talousjournalisti (Ebba Hultkvist).

Suuri yleisö saattaa muistaa Hugh Grantia muistuttavan, ruotsalaiselokuvissa näytelleen Engdahlin Bonusperhe-tv-sarjan Henrikinä. Sisäpiirissä hänen hahmonsa kokkailee uusperheelleen, mutta eksyy helposti myös vähemmän viattomiin leikkeihin.

Kuinka mies selviytyy skandaaleista, jotka uhkaavat häntä yksi toisensa jälkeen? Nouseeko hän pääministeriksi vai kaatuuko lyötynä maahan?

Viaplay perjantai 22.3.