Yhden naisen performanssi – hän keikkaili Suomessa vain yhden kerran

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Grace Jones: Bloodlighti and Bami on muotokuva kertoo oman tiensä kulkijasta Grace Jonesista. Jamaikalais-yhdysvaltalainen Jones on laulaja-lauluntekijä, näyttelijä ja malli.

Viihde Julkaistu 30.11.2018 klo 07:00 | 0