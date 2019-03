Yksi nainen kovanaamojen joukossa

Entinen sotilas CC (Dar Salim) ja rikospoliisi Louise (Danica Curcic) ryhtyvät yhteistyöhön tanskalaisjännärissä.

Laura Krohn

Soturi

TV1 klo 22.15

★★★ Onpas virkistävää, kun se kipeitä asioita kokenut ja tunteitansa pakeneva kovanaama-poliisi onkin tällä kertaa nainen.

Louise (Danica Curcic) on rikospoliisi ja Max-pojan äiti. Hänen miehensä on juuri saanut surmansa sotilastehtävissä ulkomailla. Miehen pomo ja ystävä on ollut CC (Dar Salim), joka samalla palaa itsekin pitkältä ulkomaankomennukselta kotiin.

CC määräsi Peterin viimeiselle tehtävälleen, ja syyllisyydentunto kalvaa. Hän lupautuu auttamaan Louisea ja aloittaa soluttautumisen kohti Louisen tutkiman rikollisjengin sisäpiiriä.

Muutoin sarjan maailma on kovin miehinen: on moottoripyöräjengiläisten rasvaisia juttuja ja kovaotteisia huumekauppiaita. Maailma on synkkä, päivänvaloa ei kuvauksessa paljon näy.

Salim esittää jäätävän hienosti yksinäistä sutta, joka asuu veneellään. Hahmossa konkretisoituu entisen sotilaan turhautuminen ja kavereiden, baarien, hurjien juttujen ja adrenaliinin ikävä.