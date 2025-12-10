Paikallisuutiset

Vuokatin henkilöliikennettä palveleva rautatieasema voisi sijoittua Urheiluopiston eteläpuolelle Särkisen rantamaastoihin. Rakentamista ennen käydään kuitenkin monia suunnittelu- ja selvitysvaiheita läpi. Arkistokuva. Kuva: Kasperi Lumijärvi

300 000 euroa eduskunnan joululahjarahaa myönnetään Vuokatin henkilöliikenteen sähköistämiselle

Oululaiskansanedustaja Janne Heikkinen kiittelee kainuulaisia aloitteellisuudesta ja hallituskollegoitaan yhteistyöstä Kainuun asian edistämisessä.

Henkilöjunaliikenteen saaminen Vuokattiin asti on askeleen lähempänä toteutumista, kun hanke saa eduskunnan niin sanotuista joululahjarahoista 300 000 euron potin suunnittelua varten.

