Paikallisuutiset
300 000 euroa eduskunnan joululahjarahaa myönnetään Vuokatin henkilöliikenteen sähköistämiselle
Oululaiskansanedustaja Janne Heikkinen kiittelee kainuulaisia aloitteellisuudesta ja hallituskollegoitaan yhteistyöstä Kainuun asian edistämisessä.
Henkilöjunaliikenteen saaminen Vuokattiin asti on askeleen lähempänä toteutumista, kun hanke saa eduskunnan niin sanotuista joululahjarahoista 300 000 euron potin suunnittelua varten.
Kainuulaiset kunnanjohtajat ja Kainuun liitto ovat olleet asiassa aloitteellisia ja käyneet esittelemässä hanketta ed