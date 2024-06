Kotimaa

Äänisaaliista repesi riemu Vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa – Li Andersson: "En olisi voinut edes unelmoida tällaisista luvuista"

Puolue tarjosi todellisen yllätyksen vaalimenestyksellään. Puheenjohtajan henkilökohtaisten äänten määrä oli suurempi kuin kenelläkään koskaan aiemmin.

Raisa Korkki Kainuun Sanomat

Kun ennakkoäänet lävähtivät taululle, Vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa repesi riemu. Puolue oli 18,3 prosentin äänimäärällään kakkonen heti kokoomuksen jälkeen. "Ei ole totta, ei ole totta", hokivat osallistujat.

Puolueen väistyvän puheenjohtajan Li Anderssonin äänisaalis oli jo ennakkoäänien jälkeen noin 150 000. Illan kuluessa hän rikkoi Suomen kaikkien aikojen ääniennätyksen.

– En olisi voinut edes unelmoida tällaisista luvuista. Olen jännittänyt sitä toista paikkaa, johon meillä on ollut mahdollisuus mielipidemittausten valossa. Toinen paikka on ihan todella turvallisesti plakkarissa. Nyt jännitämme kolmatta paikkaa, Anderson sanoi Lännen Medialle pian ennakkoäänten julkaisemisen jälkeen.

Hän näki, että kansalaiset ovat tyytymättömiä politiikkaan, jota Suomessa tehdään tällä hetkellä.

– Uskon, että onnistuimme kanavoimaan sitä tyytymättömyyttä meidän tulokseen. Lisäksi monet äänestäjät ovat halunneet antaa äänensä minulle ikään kuin henkilökohtaisena kiitoksena tai luottamuksen osoituksena tavastani tehdä politiikkaa. On ollut tosi kiva kuulla, että asia-argumenteilla perustelemiselle on annettu arvoa.

Vasemmistoliitto vietti vaalivalvojaisiaan Helsingissä sijaitsevassa Bar tÿpossa. Tila jäi nopeasti pieneksi, kun ehdokkaat ja heidän tukijoukkonsa ahtautuivat ravintolaan. Riemu ei laantunut, vaikka alun hurjista prosenteista tulitiinkin vähän alaspäin. Ylen ennusteen mukaan Vasemmistoliitto saa 17,4 prosenttia äänistä.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää (vas.), Li Andersson, Jussi Saramo ja Timo Furuholm riemuitsivat Bar tÿpossa Helsingissä. Kuva: MAURI RATILAINEN

Ääntenlaskun edetessä näytti siltä, että puolue saisi läpi kolme meppiä. Läpi olivat menossa myös Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. Kyllönen on neljännen kauden kansanedustaja. Hän oli europarlamentin jäsenenä 2014–2019. Saramo on toisen kauden kansanedustaja ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Kevään gallupeissa on ennustettu Vasemmistoliitolle vuorotellen yhtä ja vuorotellen kahta mepin paikkaa. Puolueella oli yksi meppi parlamenttikaudella 2019–2024.

Andersson nostaa seuraavan parlamenttikauden tärkeimmiksi asioiksi ympäristö- ja ilmastopolitiikan sekä duunareiden työehtojen parantamisen.

– Meidän pitää huolehtia, että laita- ja äärioikeiston nousu ei aiheuta muutosta ympäristö- ja ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoon. Se, että duunareiden työehtoja parannetaan, on paras ja ainoa tapa viedä polttoainetta pois äärioikeistolaisilta liikkeiltä ja puolueilta.

Eurovaalikampanja on Li Anderssonin mukaan ollut täysin erilainen verrattuna kaikkiin muihin kampanjoihin, joita hän on ollut tekemässä. Hän kertoi, ettei ole koskaan aiemmin tavannut niin paljon itkeviä ihmisiä vaalitilaisuuksissa.

– Minulla on ollut kohtaamisia sellaisten ihmisten kanssa, joilla on selvästi ollut hätä omasta tilanteestaan. Enimmäkseen tunteet ovat kuitenkin liittyneet huoleen niin Suomen kuin Euroopan suunnasta. On valtavasti ihmisiä, jotka haluavat, että politiikka muuttuisi inhimillisemmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Li Andersson nousi kansanedustajaksi 27-vuotiaana vuonna 2015. Hän on ollut Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitusten opetusministerinä ja johtanut Vasemmistoliittoa viimeiset kahdeksan vuotta.