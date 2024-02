Kotimaa

AKT:n lakko sulkee satamat ja pysäyttää busseja keskiviikosta alkaen – "Aidot neuvottelut avattava välittömästi"

Maanantain junalakko seisautti sekä lähi- että kaukoliikenteen.

Eetu Halonen, Nina Törnudd Kainuun Sanomat

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT lähtee mukaan tämän viikon lakkoaaltoon. Liiton työtaistelu sulkee Suomen satamat ja vaikuttaa linja-autoliikenteeseen keskiviikosta alkaen.

AKT:n tiedotteen mukaan satamien ahtaajat ovat lakossa 14.–16. helmikuuta. Lakossa on samalla myös Merimies-Unioni. Linja-autonkuljettajat ja linja-autoyritysten huoltokorjaamoiden henkilökunta puolestaan lakkoilevat 14.–15. helmikuuta. Lakko koskettaa noin 10 000:ta työntekijää.

Lakko vaikuttaa liiton mukaan "laajasti" niin paikallisliikenteen kuin kaukoliikenteen linja-autovuoroihin.

Esimerkiksi Turun seudun joukkoliikenne Föli tiedottaa, että lakko pysäyttää merkittävän osan Fölin liikenteestä keskiviikkona ja torstaina. Föli arvioi liikenteen palautuvan normaaliksi perjantaiaamuun mennessä.

Fölin mukaan lakon aikana mahdollisesti ajettavat linja-autovuorot selviävät vasta sitten, kun lakkoon osallistuvien kuljettajien määrä on tiedossa.

AKT on koonnut sivuilleen listan yrityksistä, joita bussiliikenteen lakko koskee. Yrityksiä on kaikkiaan neljäkymmentä, ja joukossa on isoja liikennöitsijöitä, kuten Länsilinjat, Koiviston Auto, Pohjolan Liikenne sekä OnniBus.

"Hallituksen ratkaisut hyödyttävät ainoastaan työnantajia"

AKT kertoo vastustavansa lakoilla Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailemia muutoksia työelämää koskevaan lainsäädäntöön. Ammattiliitto kuvailee muutoksia "mittaviksi työelämäheikennyksiksi".

Liiton mukaan hallituksen ratkaisut hyödyttävät ainoastaan työnantajia ja niillä heikennetään työttömyysturvaa, työsuhdeturvaa sekä rajoitetaan lakko-oikeutta.

Työtaistelujen viesti hallitukselle on, että työelämäasioista on avattava aidot neuvottelut välittömästi, liiton tiedotteessa sanotaan.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lakko on poliittinen työtaistelu, jota ei ole suunnattu työnantajia vastaan, liitto lisää.

Lakkojen sävyttämä viikko

Moni muukin ammattiliitto järjestää tällä viikolla hallituksen työelämäuudistuksia vastustavia poliittisia lakkoja.

Maanantaina Rautatiealan Unionin sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n lakko pysäytti Suomen junaliikenteen. Liikenteen on määrä palata suurimmaksi osaksi normaaliksi tiistaina, kertoi VR aiemmin.

Tiistaina puolestaan menevät kiinni monet isojen kaupunkien päiväkodit, kun JHL ja hoitajaliitot Tehy sekä Super aloittavat kahden päivän lakon varhaiskasvatuksessa.

Keskiviikkona alkaa useita lakkoja, joukossa muun muassa Sähköliiton työtaistelu Loviisan ydinvoimalassa. Samalla Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa kolmen vuorokauden lakon kaupan logistiikkakeskuksissa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n lakko vaikuttaa laajasti bussivuoroihin ja pysäyttää raitiovaunu- ja metroliikenteen kokonaan Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Keskiviikkona alkavat myös Teollisuusliiton, Rakennusliiton ja Paperiliiton kolmipäiväiset lakot kymmenillä työpaikoilla ympäri Suomen.

SAK:n käynnistämä Painava syy -kampanja hallituksen työmarkkinasuunnitelmia vastaan on ollut käynnissä viime syksystä lähtien.