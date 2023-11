Paikallisuutiset

Suomen ympäristökeskuksen kuhmolaisen tutkijan, FM Antti Sallisen väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 3. marraskuuta. Kuva: Viivi Sallinen

Antti Sallisen väitös vahvisti: aapasuot muuttuvat suon ympäristön ojitusten ja ilmaston lämpenemisen seurauksena

FM Antti Sallisen väitös: Aapasuot muuttuvat suon ympäristön ojitusten ja ilmaston lämpenemisen seurauksena. Aapasuo on yleinen suoyhdistymätyyppi Suomessa ja laajalti boreaalisella vyöhykkeellä.

Antero Komulainen Kainuun Sanomat

Suomen ympäristökeskuksen kuhmolaisen tutkijan, FM Antti Sallisen maantieteen alaan kuuluva väitöskirja Aapa mires in transition: Exploring hydrological and morphological changes in boreal aapa ecosystems tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 3. ma