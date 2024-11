Paikallisuutiset

Arkkipiispaksi valittu Oulun metropoliitta Elia pitää tärkeänä ortodoksisen kirkon riitaisan julkisuuskuvan parantamista

Metropoliitta Elia on syntynyt Kajaanissa.

Heli Laakkonen/STT Kainuun Sanomat

Metropoliitta Elia on työskennellyt aiemmin muun muassa luokanopettajana ja seurakuntapappina. Hän teki opiskeluaikana sijaisuuksia vanhainkodissa.

Oulun metropoliitta Elia on valittu Suomen ortodoksisen kirkon uudeksi arkkipiispaksi.

Metropoliitta Elia sai 24 ääntä ja toinen ehdokas Haminan piispa Sergei yhdeksän ääntä Valamon luostarin pääkirkossa torstaina toimitetussa vaalissa.

Arkkipiispaksi valitun metropoliitta Elian mukaan se, kuinka hän täyttää eläkkeelle jäävän arkkipiispa Leon saappaat, on tuhannen taalan kysymys. Arkkipiispa Leo on ollut tehtävässään vuodesta 2001.

– Toivon, että minun persoonani ja tapani tehdä työtä kantaisivat. Toivon, että ne saappaat jollain tavalla täyttyisivät ajan myötä, mutta näin ei käy varmasti hetkessä, metropoliitta sanoi STT:lle.

Ortodoksisen kirkon mukaan uusi arkkipiispa on syntynyt vuonna 1961 Kajaanissa. Metropoliitta ei halua verrata itseään arkkipiispa Leoon, mutta sanoo, että hän on ulospäin suuntautunut ja helposti lähestyttävä. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa luokanopettajana ja seurakuntapappina ja teki opiskeluaikana sijaisuuksia vanhainkodissa.

– Toivon, että se näkyisi niin, että minun kanssani voi oikeasti käydä keskusteluja.

Eksoottinen kirkko

Uusi arkkipiispa pitää tärkeänä ortodoksisen kirkon julkisuuskuvan parantamista. Hänen mukaansa kirkko on ollut uutisissa viime vuosina hieman ikävällä tavalla.

– Siihen tarvitaan sitä, että me haluamme oikeasti tehdä sen eteen työtä ja keskustella keskenämme asiat sopuisasti ja rauhassa eikä riidellen.

Viime vuosina on kerrottu kirkon piispojen välisistä riidoista. Kärhämöineet ovat muun muassa nykyinen arkkipiispa sekä Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispa, metropoliitta Arsen. Lisäksi poliisi tutkii Karjalan kielen seuraan liittyviä rikosepäilyjä. Seuran puheenjohtajan toimi arkkipiispa Leo.

Metropoliitta Elian mukaan ortodoksista kirkkoa on pidetty eksoottisena, ja hän haluaa laajentaa käsityksiä kirkosta ja siihen kuuluvien ihmisten elämästä.

– Mitä on ortodoksinen kristillisyys, miten sitä elää ja miten me ajattelemme. Ja että kirkko käy myös keskustelua tämän maailman kanssa ja myös ilmiöiden kanssa, varsinkin tällaisten asioiden kuin ilmaston lämpeneminen tai yleensä ekologiset kysymykset.

"Kirill puhuu Putinin suulla"

Metropoliitta Elian mukaan tällä hetkellä on mahdotonta, että kirkko kuroisi umpeen kuilun sen ja patriarkka Kirillin johtaman Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Hän sanoo, että voimakkaasti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa puolustavan patriarkan puheet eivät ole kristillisen kirkon johtajan puheita.

– Me emme missään nimessä hyväksy sotaa, Moskovan kirkon toimia emmekä patriarkka Kirillin puheita sodasta ja sen oikeutuksesta. Hän puhuu (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin suulla.

Ortodoksisen kirkon mukaan metropoliitta Elia matkustaa perjantaina Konstantinopoliin, missä hänen valintansa arkkipiispaksi vahvistetaan sunnuntaina.