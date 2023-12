Paikallisuutiset

Jarno Heikkisen mielestä on harmi, että Kajaanin Shell lopettaa toimintansa. Hän toivoo, että tilalle tulisi uusi huoltoasema. Kuva: Inka Hurskainen

Asiakkaat jäävät kaipaamaan Sotkamontien Shelliä – ’’Tämä on ollut niitä parlamenttipaikkoja’’

Kainuun Sanomat kertoi Shellin lopettamispäätöksestä eilen maanantaina. Sotkamontien Shell lopettaa toimintansa jo perjantaina.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Sotkamontien Shellin asiakkaat ovat otteet uutiset huoltoaseman sulkemisesta vastaan rauhallisesti, mutta monet harmittelevat sulkemispäätöstä.

– Tämähän on ollut tässä iät ja ajat. Tässä on nuorenakin tullut paljon käytyä. Harmihan se on, kun tämä lopettaa, tiistaiaamuna huoltoasemalla ollut Jarno H