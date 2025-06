Paikallisuutiset

Askanmäen kesäteatterin lavalla nähdään tänä kesänä muun muassa Marita Jurvelin ja Reijo Kontio. Kuva: Eeva Mäkeläinen

Askanmäen kesäteatterissa Puolangalla nähdään heinäkuussa musiikillinen ja letkeä näytelmä

Näytelmän ohjaaja Hilkka Oikarinen kertoo, että erityisesti lauantain päivänäytöksiin on tullut jo paljon varauksia.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

Puolangan Askanmäen kesäteatterissa nähdään tänä kesän Markku Hyvösen käsikirjoittama Unelmien poikamies.

– Luvassa on musiikillinen, hauska ja letkeä kesäteatteri, joka on tyylilajiltaan farssi. Tänäkin kesänä on mukana elävää musiikkia, näytelmän ohjaajana toimiva Hilkka Oikarinen luonnehtii.

